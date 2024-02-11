Генк Соболя разошелся миром с Мехеленом в поединке 25-го тура чемпионата Бельгии. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии 2023/24, 25-й тур

Мехелен – Генк – 1:1

Голы: Схофс, 38 – Арокодаре, 32

Соболь вышел в стартовом составе Генка уже в третьем матче подряд. На этот раз команда украинца разошлась миром с Мехеленом – оба соперника расположились в середине турнирной таблицы.

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Судьба игры определилась еще в первом тайме – Ародокаре вывел Генк вперед, но Схофс через 6 минут установил окончательный счет. Соболь провел на поле весь поединок и получил оценку 7,3 от Sofascore – выше украинца оценили только Ародокаре (7,9) и Эль Ханнуса (7,6).

Таким образом, Генк набрал 37 очков и расположился на седьмом месте, Мехелен с 33 пунктами остался девятым.

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