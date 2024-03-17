Долю матчу МЛС між Чикаго Файр і Монреалем вирішила природа. Дивіться відео гола на "Футбол 24".

Чикаго Файр обіграв на власному полі Монреаль (4:3) у фантастичному трилері на сім голів. Господарі програли перший тайм внаслідок двох пенальті, а на 70-й хвилині горіли у два м'ячі.

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Однак на 82-й хвилині Монреаль залишився в меншості, що породило камбек. Гутьєррес скоротив відставання, Кюйперс зрівняв рахунок, а в компенсований час настала диво-розв'язка.

Акоста в останній атаці просто закинув м'яч з власної половини вперед в надії, що хтось з партнерів побореться. Але порив вітру змінив траєкторію польоту м'яча, який залетів за комірець голкіперу.

Відео диво-гола Акости:

Нагадаємо, що за Чикаго Файр виступає Джердан Шакірі – колишній гравець Баварії та Ліверпуля. Команда посідає 9 місце у Східній Конференції МЛС, маючи 4 очки.

Огляд матчу: