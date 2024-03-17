Судьбу матча МЛС между Чикаго Файр и Монреалем решила природа. Смотрите видео гола на "Футбол 24".

Чикаго Файр обыграл на своем поле Монреаль (4:3) в фантастическом триллере на семь голов. Хозяева проиграли первый тайм в результате двух пенальти, а на 70-й минуте горели в два мяча.

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Однако на 82-й минуте Монреаль остался в меньшинстве, что породило камбэк. Гутьеррес сократил отставание, Кюйперс сравнял счет, а в компенсированное время наступила чудо-развязка.

Акоста в последней атаке просто забросил мяч с собственной половины вперед в надежде, что кто-то из партнеров поборется. Но порыв ветра изменил траекторию полета мяча, который залетел за шиворот голкиперу.

Видео чудо-гола Акосты:

Напомним, что за Чикаго Файр выступает Джердан Шакири – бывший игрок Баварии и Ливерпуля. Команда занимает 9 место в Восточной Конференции МЛС, имея 4 очка.

Обзор матча: