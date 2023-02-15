Півзахисник Аль-Айна Андрій Ярмоленко отримав конкретну пропозицію щодо трансферу від представника турецької Суперліги, повідомляє ТаТоТаке.

"Яремчук визнав, що все йде не так": наставник Брюгге оцінив шанси українця зіграти у Лізі чемпіонів проти Бенфіки

За інформацією джерела, 33-річний українець відмовив команді із зони єврокубків попри те, що запропоновані фінансові умови угоди не поступалися його контракту в ОАЕ.

Зазначається, що Ярмоленко серйозно налаштований повернутися в Динамо, а "біло-сині" продовжують вести перемовини з Аль-Айном, щоб пришвидшити трансфер.

Нагадаємо, контракт українця з арабським клубом чинний до 30 червня 2023 року. У поточному сезоні він провів за Аль-Айн 20 матчів у всіх турнірах, в яки забив 8 голів і віддав 5 асистів. Transfermarkt оцінює його у 2,5 млн євро.

Ярмоленко і Ребров оформили дивовижний камбек – перемога в компенсований час після 0:2 у першому таймі