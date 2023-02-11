Аль-Айн та Аль-Джазіра зіграли у 16-му турі першості ОАЕ. Рахунок і огляд матчу – у цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат ОАЕ, 16 тур

Аль-Айн – Аль-Джазіра – 3:2

Голи: Лаба, 37, 90+2 (пен), Рахімі, 71 – Бруно, 24, Рамадан, 29

Команда Сергія Реброва та Андрія Ярмоленка підходила до поєдинку з триматчевою переможною серією в чемпіонаті, однак перший тайм став для Аль-Айна холодним душем.

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Вже до 30-ї хвилини рахунок був 0:2 на користь Аль-Джазіри. Спершу Бруно після пасу через півполя реалізував вихід на ворота, а незабаром Рамадан подвоїв перевагу гостей потужним ударом у дотик.

"من التمريرة هدف"



تمريرة رائعة بعيدة المدى من ميلوش.. وبرونو يسجل الهدف الأول للجزيرة#العين_الجزيرة #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/g8DUlsbzLp — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 11, 2023

الجزيرة يضرب مرتين



عبدالله رمضان يسجل الهدف الثاني



العين 0-2 الجزيرة#العين_الجزيرة #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/6U1OS0llck — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 11, 2023

До перерви Аль-Айн відіграв один гол зусиллями Лаби, який виграв верхову боротьбу і головою пробив у кут.

القناص لابا كودجو



مهاجم العين يسجل هدف تقليص الفارق#العين_الجزيرة #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/O82B9jCy0A — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 11, 2023

У другому таймі підопічні Реброва змогли і зрівняти рахунок. На 71-й хвилині Рахімі відновив рівновагу. Гол вийшов ефектним – удар у дотик в дальній кут.

А вже в компенсований час Аль-Айн заробив право на пенальті, який реалізував Лаба. 3:2 – команда Реброва і Ярмоленка завдяки вольовій перемозі посідає 5 місце, відстаючи від лідера на 3 очки. Вінгер збірної України був замінений вже після переможного гола, результативними діями не відзначився.

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