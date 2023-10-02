Неймар, напевно, уявляв, що буде грати лише на найкращих газонах після переїзду на Близький Схід.

У вівторок, 3 жовтня, Аль-Хіляль, за який виступає бразилець, зіграє в другому турі Азійської Ліги чемпіонів проти іранського Нассаджи.

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Зустріч пройде на стадіоні Азаді. Втім, домашня арена команди не зовсім готова до приїзду зіркових гостей. Газон поля напередодні матчу лише укладали і все на вигляд досить плачевно.

Неймар помітив відео в соцмережах, на якому показано, як готують стадіон. Бразилець не стримав свого шоку і прокоментував: "Це неможливо".

Нагадаємо, що Аль-Хіляль у своїй групі D перебуває на другому місці, маючи один бал. Нассаджи – лідер з трьома пунктами.

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