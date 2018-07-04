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Колумбія – Англія: "Три леви" вперше в історії перемогли в серії пенальті на чемпіонаті світу

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Колумбія – Англія: "Три леви" вперше в історії перемогли в серії пенальті на чемпіонаті світу
"Три леви" вперше в історію перемогли в серії пенальті на чемпіонаті світу

Перемога збірної Англії над Колумбією в серії післяматчевих пенальті увійде в історію.

Збірна Англії перемогла Колумбію в серії післяматчевих пенальті в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

Колумбія – Англія – 1:1 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

Цікаво, що це перша перемога Англії у серії пенальті за всю історію виступів на Мундіалях, повідомляє Gracenote Live.

На чемпіонатах Європи англійці також програли три серії пенальті і виграли лише одну – в чвертьфіналі Євро-1996 з Іспанією.

Збірна Англії вийшла в 1/4 фіналу ЧС-2018, де 7 липня зустрінеться зі Швецією.

Англія в серії пенальті обіграла Колумбію та вийшла у чвертьфінал ЧС-2018

ЧС 20181/8 фіналу

Колумбія - Англія: Вівторок 03 липня 2018

Колумбія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Англія
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Англія Англія Колумбія - Англія ЧС 2018
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