Голкіпер Колоса Євген Волинець найближчим часом не збирається змінювати клуб, хоча чутки відправляють його у польський Ракув.

"Останніми днями почала з’являтись інформація щодо переходу нашого голкіпера Євгена Волинця до іншого клубу.

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Аби припинити чутки, що поширюють далекі від клубу журналісти, офіційно повідомляємо та заспокоюємо наших вболівальників: Волинець наразі травмований і саме через це не грав проти Олександрії.

Жодних перемовин з будь-яким клубом щодо переходу Євгена Волинця ФК Колос не веде і не вів!" – йдеться у повідомленні на офіційному сайті ковалівців.

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