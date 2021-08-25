Колос зробив офіційну заяву щодо можливого трансферу Волинця в закордонний клуб
11:41 - Читать на русском
Голкіпер Колоса Євген Волинець найближчим часом не збирається змінювати клуб, хоча чутки відправляють його у польський Ракув.
"Останніми днями почала з’являтись інформація щодо переходу нашого голкіпера Євгена Волинця до іншого клубу.
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Аби припинити чутки, що поширюють далекі від клубу журналісти, офіційно повідомляємо та заспокоюємо наших вболівальників: Волинець наразі травмований і саме через це не грав проти Олександрії.
Жодних перемовин з будь-яким клубом щодо переходу Євгена Волинця ФК Колос не веде і не вів!" – йдеться у повідомленні на офіційному сайті ковалівців.
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