Колос сделал официальное заявление относительно возможного трансфера Волынца в зарубежный клуб
11:42 - Читати українською
Голкипер Колоса Евгений Волынец в ближайшее время не собирается менять клуб, хотя слухи отправляют его в польский Ракув.
"В последние дни начала появляться информация, о переходе нашего голкипера Евгения Волынца в другой клуб.
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Чтобы прекратить слухи, которые распространяют далекие от клуба журналисты, официально сообщаем и успокаиваем наших болельщиков: Волынец в данный момент травмирован и именно поэтому не играл против Александрии.
Никаких переговоров с любым клубом о переходе Евгения Волынца ФК Колос не ведет и не вел!" – говорится в сообщении на официальном сайте ковалевцев.
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