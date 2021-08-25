Голкипер Колоса Евгений Волынец в ближайшее время не собирается менять клуб, хотя слухи отправляют его в польский Ракув.

"В последние дни начала появляться информация, о переходе нашего голкипера Евгения Волынца в другой клуб.

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Чтобы прекратить слухи, которые распространяют далекие от клуба журналисты, официально сообщаем и успокаиваем наших болельщиков: Волынец в данный момент травмирован и именно поэтому не играл против Александрии.

Никаких переговоров с любым клубом о переходе Евгения Волынца ФК Колос не ведет и не вел!" – говорится в сообщении на официальном сайте ковалевцев.

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