"Це дивний трансфер, як інколи кажуть. Навіщо? Я вважаю, що Андрій кваліфікований гравець, який може посилити гру команди. Але чи хоче він цього?

"Немає причин вважати це півріччя успішним": наставник Колоса відверто оцінив свою роботу

Наскільки я його розумію, то мені здається, що він ще хоче пограти у футбол. Чи готовий він до того, що треба багато працювати, щоб повернутися у футбол? Чи вистачить у нього характеру, аби повернутися? Віри в те, що його найкращі ігри попереду, а не позаду?

Багато гравців, які кваліфіковані, які вже пограли у футбол думають: "Що мені ці єврокубки з Колосом? Чому я повинен за них викладатися, витрачати своє здоров'я?". Тому велике питання, чи готові такі гравці викладатися як раніше", – цитує Вишняка клубна прес-служба Колоса.

Нагадаємо, на зимову паузу Колос пішов на 9-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 21 очко.

Коноплянка у Карпатах, або ще 4 варіанти для "збитого льотчика" – Європі він не потрібен