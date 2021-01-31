Журналіст каналів "Футбол" Ігор Бурбас повідомив про розставання ковалівців з 35-річним ветераном.

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"Селезньов більше не в Колосі. Грубе порушення режиму. Після витівки форварда тренер Костишин поставив питання ребром. Як наслідок – гравця відрахували з команди. Він вже на шляху до Києва", – написав Бурбас у Twitter.

Додамо, що Селезньов підписав контракт з Колосом 2 вересня минулого року. Нападник провів 12 матчів, відзначився 5 голами та одним асистом.

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