Журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас сообщил о расставании ковалевцев с 35-летним ветераном.

Селезнев признался, в каком клубе получал самую низкую зарплату

"Селезнев больше не в Колосе. Грубое нарушение режима. После выходки форварда тренер Костышин поставил вопрос ребром. Как следствие – игрока отчислили из команды. Он уже на пути в Киев", – написал Бурбас в Twitter.

Добавим, что Селезнев подписал контракт с Колосом 2 сентября прошлого года. Нападающий провел 12 матчей, отличился 5 голами и одним ассистом.

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