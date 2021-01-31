Колос выгнал Селезнева из-за грубого нарушения режима, – Бурбас
22:38 - Читати українською
Сотрудничество Колоса с нападающим Евгением Селезневым оказалось крайне коротким.
Журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас сообщил о расставании ковалевцев с 35-летним ветераном.
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"Селезнев больше не в Колосе. Грубое нарушение режима. После выходки форварда тренер Костышин поставил вопрос ребром. Как следствие – игрока отчислили из команды. Он уже на пути в Киев", – написал Бурбас в Twitter.
Добавим, что Селезнев подписал контракт с Колосом 2 сентября прошлого года. Нападающий провел 12 матчей, отличился 5 голами и одним ассистом.
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