"Де в мене була найменша зарплата, не враховуючи першого контракту? Напевно зараз, у Колосі.

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У мене були кращі пропозиції у фінансовому плані. У два рази десь. До Туреччини поїхати. Але я хочу побити рекорд – зараз я готовий це зробити. Що буде через рік – не знаю", – сказав Селезньов у коментарі YouTube-каналу "Отдушивдушу".

Нагадаємо, 35-річний форвард приєднався до Колоса в серпні 2020 року, перейшовши у ковалівську команду на правах вільного агента з турецького Бурсаспора. У поточному сзоні провів 12 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 1 результативну передачу.

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