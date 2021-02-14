Парад втрачених можливостей Шахтаря у відеоогляді матчу проти Колоса
18:08 - Читать на русском
Колос приймав Шахтар в рамках 14 туру УПЛ. Дивіться відеоогляд матчу Колос – Шахтар на "Футбол 24".
Першу половину гри суперники провели на рівних, Колос достойно виглядав на фоні чинного чемпіона України.
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Після перерви "гірники" максимально активізувались, але реалізація підводила номінальних гостей. Чудові нагоди змарнували Мораєс та Коноплняка. У підсумку фінальний свисток зафіксував нічию.
Після 14-ти турів УПЛ Шахтар розташовується на другій сходинці, поступаючись Динамо на три очки.
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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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