"Перший тайм повністю нам вдався, у нас було багато можливостей забити, ми домінували. Другий тайм теж почали добре, 15-20 хвилин грали гідно. Потім перестали контролювати гру, з кожним разом було все складніше домінувати. Не змогли досягти головної мети – перемоги.

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Друге місце в турнірній таблиці нас не задовольняє, будемо продовжувати працювати і постараємося вибратися на перше місце

Ми прекрасно знали, яке поле нас очікує на стадіоні імені Лобановського. Чудес не буває. Знали, що поле в дуже поганому стані. Погодилися тут грати, тому що на полі Колоса неможливо було провести цей матч. Зрозуміло було, що гра буде або тут, або на Олімпійському.

Після вчорашнього матчу Динамо, зрозуміло, що поле не могло бути ідеальним. Але навіть з таким полем у нас були можливості виграти, ми повинні були перемогти. Ми практично весь час домінували, але недостатньо ефективно. Повинні були піти на перерву, перемагаючи", – розповів Каштру для ТК Футбол.

Після 14-ти турів УПЛ Шахтар розташовується на другій сходинці, поступаючись Динамо на три очки.

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