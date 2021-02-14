Колос принимал Шахтер в рамках 14 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Колос – Шахтер на "Футбол 24".

Первую половину игры соперники провели на равных, Колос достойно выглядел на фоне действующего чемпиона Украины.

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После перерыва "горняки" максимально активизировались, но реализация подводила номинальных гостей. Прекрасные возможности потеряли Мораес и Коноплянка. В итоге финальный свисток зафиксировал ничью.

После 14-ти туров УПЛ Шахтер располагается на второй строчке, уступая Динамо на три очка.

Колос удержал историческую ничью с Шахтером – "горняки" отпустили Динамо в отрыв