Колос – Шахтар Караганда: стартові склади та онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги конференцій
Колос в рамках 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА приймає карагандинський Шахтар. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Перший матч 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА Колос – Шахтар Караганда розпочнеться о 21:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
Колос – Шахтар Караганда: анонс матчу кваліфікації Ліги конференцій
Стартові склади
Колос: Волинець – Золотов, Гавриш, Петров, Чорноморець – Богданов, Задоя – Чурко, Костишин, Дієго Сантос – Лисенко
Запасні: Маханьков, Ром, Саків, Нгамба, Нурієв, Мілько, Новак, Павловець, Сітчінава, Ільїн
Шахтар Караганда: Шацький – Габишев, Мавутор, Граф, Буйволов, Атанаскоскі – Рустемовіч, Букорац, Мітошевіч – Омартаєв, Шикавка
Запасні: Трофімец, Наджирян, Таттибаєв, Умаєв, Назаренко, Кибирай, Свірідов, Хозін, Ламанж, Назимханов, Нурсеїтов, Тошев
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