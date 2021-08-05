Рік тому Колос дебютував у єврокубках, впевнено перегравши Аріс і зазнавши прикрої поразки від Рієки у 120-хвилинній битві під дощем на хорватському "городі". Ковалівці були дуже близькими до плей-офф Ліги Європи – і виліт у кваліфікації лишень посилив бажання "хліборобів" повернутись у турнір. Команда так сильно бажала зіграти в ньому, що Руслан Костишин обмовився перед журналістами, назвавши Лігу конференцій "Лігою Європи".

Визначились транслятори матчів Шахтаря і Колоса у кваліфікаціях єврокубків

У новому єврозмаганні ковалівцям має бути простіше, адже воно було створено для клубів, яким важко пройти кваліфікацію ЛЄ. Жереб у Колоса виглядає доволі робочим – у 3-му відбору раунді український клуб зустрінеться з карагандинським Шахтарем, а у випадку проходу суперником по плей-офф стане переможець пари Спартак Трнава – Маккабі Тель-Авів. Після вильоту Ворскли з Ліги конференцій підопічні Руслана Костишина залишаються нашим останнім представником у цьому турнірі.

За час міжсезоння Колос непогано підготувався до прориву. Так, ковалівці втратили Антюха, Смирного та Оріховського, але їхній відхід вдалося компенсувати підписанням Павловця, Саківа, Сітчінави та Нурієва. Крім того, клуб придбав бразильця Дієго Сантоса. Практично всі новачки відзначаються дуже хорошим технічним оснащенням, високою мобільністю та хорошим ударом – помітно, що "хлібороби" бажали урізноманітнити свій футбол. Тепер у них є не тільки варіант з довгими закиданнями на Лисенка (у попередньому сезоні він провів 128 верхових дуелей, а точність лонгболів склала 58%) – нинішній Колос намагається використовувати ще й простір між лініями.

Щоправда, новий сезон підопічні Руслана Костишина розпочали не дуже переконливо. Так, команда ще не пропускала голів, але моментів біля воріт Волинця було достатньо – Вересу навіть дозволяли стріляти бісіклетами. Це тривожить, адже в попередньому сезоні Колос за очікуваними показниками мав пропустити 38 голів (пропустили лише 26, але 13 очікуваних витягнув голкіпер). В атакувальній же роботі ковалівці демонстрували низький темп, низьку кількість якісних моментів і великий відсоток "ватокатства" при передачах. По-хорошому, на перемогу над Металістом 1925 колектив не награв – даний факт визнав і Руслан Костишин.

Втім, робити серйозні висновки по двом матчам нереально. Колос сьогодні може зіграти і сильніше, і слабше, і просто по-іншому – ми банально не знаємо реальних можливостей ковалівців прямо зараз. Нам відомо лишень про хорошу кадрову комплектацію, гідний рівень футболу в попередньому сезоні та наявність свіжого досвіду в єврокубках. Всього цього не можна сказати про нинішнього суперника.

Карагандинський Шахтар востаннє виступав у єврокубках аж сім років тому, зупинившись на стадії 3-го раунду відбору Ліги Європи. У попередньому чемпіонаті Казахстану "гірники" лишень у фінальному турі застрибнули у Лігу конференцій, перегравши демотивований Тобол завдяки голу з пенальті на останніх хвилинах. В новому сезоні цей колектив не вражає: після 19 турів у національній першості Шахтар йде на 14-й позиції з різницею м'ячів 14:26, а за 11 останніх турів Караганда здобула всього дві перемоги (при п'яти поразках).

Тим не менш, команді вдалося пройти румунський ФКСБ у 2-му раунді кваліфікації ЛК. На виїзді вони зазнали мінімальної поразки, а в матчі у Єревані (саме туди перенесли домашку казахів) підопічні Магомеда Адієва грали з рахунком 1:1 до компенсованих хвилин – у підсумку матч вдалося перевести в овертайми та серію пенальті. А ФКСБ, між іншим, не славиться хитромудрою тактикою та дисципліною – румуни взагалі намагалися пройти завдяки кляузам в УЄФА та жахливому домашньому прийому. Так чи інакше, Шахтар продовжує боротьбу.

Можливо, казахи пройшли б у 3-й раунд впевненіше, але прямо зараз вони проходять серйозну перебудову. Магомед Адієв став вже другим тренером карагандинців у сезонів, а влітку його колектив почав масштабне оновлення складу – Шахтар підписав аж 11 новачків. Більшість прізвищ нічого не скаже українському вболівальнику, але Араміса Кузина можуть згадати у Дніпрі – канадець українського походження виступав за Оболонь, СК Дніпро-1 та Ольборг. Щоправда, за останні 2 клуби він провів 0 матчів у першій команді.

Казахські вболівальники та преса не дуже вірять у прохід Шахтаря в плей-офф. Масштабне оновлення складу, невдалі виступи в чемпіонаті, нервовий прохід Стяуа та загальна різниця у класі з українськими клубами занадто сильно впливає на оцінку шансів – втім, є одне але. Колосу необхідно забезпечити в рідних стінах максимально комфортну перевагу, адже на виїзді "гірники" зможуть скористатися перевагами своєї країни. Летіти туди довго, а грати доведеться на штучному газоні Астана Арени – а ми всі знаємо, як важко грати на такому покритті нашим командам.

Закидати капелюхами Шахтар теж не варто, адже це неприємний колективчик. Казахи працюють у трійці захисників, непогано закриваються, грають від контратак і відзначаються впертістю – чимось такий футбол схожий на гру Колоса, тільки повільніше й простіше. З характером у підопічних Магомеда Адієва, схоже, також все нормально, тож сьогодні варто поставитись до суперника з максимальною відповідальністю. Легко не буде.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Колос – Шахтар Караганда

Колос: Волинець – Золотов, Гавриш, Петров, Саків – Богданов, Мілько – Ільїн, Костишин, Чурко – Сітчінава

Шахтар Караганда: Шацький – Буйволов, Габишев, Граф, Атанаскоскі, Кибирай – Бакаєв, Мітошевіч, Наджарян, Хубулов – Таттибаєв

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Колос – однозначний фаворит пари. У нього більше досвіду, адже майже вся команда ще рік тому грала в єврокубках (на відміну від "гірників"), та і рівень спротиву у чемпіонаті в ковалівців сильніший – команд класу Шахтаря чи Динамо в Казахстані немає, а наші середнячки однозначно потужніше за казахські. Між тим, підопічні Руслана Костишина рік тому неодноразово відбирали очки у команд групового етапу ЛЧ та ЛЄ, що навіть не снилося карагандинцям.

Наша команда енергійніша і різнобарвніша в атаці, а "гірники" проходять перебудову й лишень на нервах проходять слабких румунів. Фактор рідних стін також має велике значення, тож сьогодні варто очікувати на перемогу Колоса. Втім, існують сумніви щодо можливості забити більше одного голу – обидва колективи звикли грати другим номером, обом немає куди поспішати, голкіпери у них теж хороші, а висока відповідальність поєдинку стримуватиме ковалівців від ризикованих рішень. Крім того, не слід забувати про невиразність підопічних Руслана Костишина на старті сезону.

З огляду на вищезазначені фактори, найбільш вірогідною здається мінімальна звитяга українського клубу.

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