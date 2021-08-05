Колос – Шахтер Караганда: стартовые составы и онлайн-трансляция матча квалификации Лиги конференций
Колос в рамках 3-го раунда квалификации Лиги конференций УЕФА принимает карагандинский Шахтер. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Первый матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций УЕФА Колос – Шахтер Караганда начнётся в 21:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
Колос – Шахтер Караганда: анонс матча квалификации Лиги конференций
Стартовые составы
Колос: Волынец – Золотов, Гавриш, Петров, Черноморец – Богданов, Задоя – Чурко, Костышин, Диего Сантос – Лысенко
Запасные: Маханьков, Ром, Сакив, Нгамба, Нуриев, Милько, Новак, Павловец, Ситчинава, Ильин
Шахтер Караганда: Шацкий – Габышев, Мавутор, Граф, Буйволов, Атанаскоски – Рустемович, Букорац, Митошевич – Омартаев, Шикавка
Запасные: Трофимец, Наджирян, Таттыбаев, Умаєв, Назаренко, Кыбырай, Свиридов, Хозин, Ламанж, Назимханов, Нурсеитов, Тошев
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