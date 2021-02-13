Український чемпіонат почався доволі рано, залишивши незадоволеними фанатів, футболістів і навіть тренерів. У шалений мороз на засніженому та промерзлому полі нормального футболу не продемонструвати, але будемо відвертими – вітчизняні команди і на ідеальних газонах рідко вражали тікі-такою, а зима у нас може тривати аж до квітня. Грандам же необхідно стартувати якомога раніше.

Шахтар відновлює свою УПЛ матчем проти Колоса. Не можна сказати, що це складний суперник для колективу, якому восени вдавалося бити Реал, але й слабкими ковалівців не назвеш – між іншим, це літній учасник єврокубків (далеко не найгірший серед українських клубів). Словом, це ідеальний варіант для підготовки "гірників" перед матчем 1/16 фіналу Ліги Європи. Вже у четвер підопічним Луїша Каштру доведеться зіграти з Маккабі на виїзді.

Збори Шахтаря

Цьогорічна зима не вразила інформаційними бомбами із розташування грандів. Обидва працювали у більш-менш спокійному руслі, однак у донеччан все було набагато краще, ніж у Динамо. В першу чергу, через кадрову ситуацію – лазарет "гірників" спорожнів, хоча Ісмаїлі необхідний деякий час для набору форми.

Навіть Малишев повернувся до роботи! Ба більше – він встиг провести тайм в останньому спарингу. Тільки у Мораєса були певні проблеми, однак він все одно грав.

У Туреччині команда провела всього сім матчів. Ряд суперників довелося змінювати по ходу підготовки, адже через COVID-19 згоріли зустрічі з Мурою, тбіліським Локомотивом і Марібором. Загальні результати Шахтаря на зборах не вразили: дві перемоги, чотири нічиї та одна поразка – причому перемогти вдалося лише Борац та Сілекс. З Лудогорцем, Лехом, Црвєною Звєздою й навіть Маріуполем були нічиї, а Словану донеччани програли.

Це говорить про проблеми з обороною, хоча Вітао виглядав непогано. З іншого боку, не варто аж занадато сильно зосереджуватись на рахунках цих матчів, адже вони великою мірою пов'язані з широкою ротацією (проти Маріуполя та Слована грали різні склади в один день). Луїш Каштру намагався рівномірно розподілити навантаження на всю команду, загравши якомога більше гравців.

З тактичних родзинок можна виділити три аспекти. Перший – тренерський штаб продовжував награвати схему 4-1-4-1, яка у різних фазах гри перетворюється і на 4-3-3, і на 4-2-3-1, і навіть на 4-4-2. Шахтар проявив гнучкість у ЛЧ і явно не збирається сходити з обраного шляху. В цьому криється величезна перевага "гірників" над конкурентами. Особливо це важливо у контексті відходу Коваленка, який відповідав за позиційну "чорнуху".

Друга родзинка – перехід Коноплянки на правий фланг. Поки що важко сказати, чи буде він там грати і надалі, але в нападі Євген був найкращим футболістом на зборах, шикарно забігаючи за спини й розриваючи простір між центрбеком і фулбеком. В його активі аж чотири голи (хоча один прилетів з рикошетом).

Ще одна цікава, але логічна зміна – Марлоса награвали на позиції інсайда. В рамках ЛЧ він шикарно працював у цій ролі, відкриваючись між лініями й розганяючи контратаки без огляду на клас суперника. Вочевидь, рішення перевести бразильського козака сюди прискорив відхід Коваленка.

В кадровому плані у Шахтаря все було тихо. Клуб поки нікого не купив, а з оренди повернули Мудрика та опального Вакулу. Крім того, з молодіжки до тренувань підтягнули Судакова та В'юнника.

Збори Колоса

Колос через свою історію з Селезньовим став головним ньюсмейкером зимової паузи в Україні. Досі ніхто не знає, що насправді сталося у Туреччини, і тим паче ніхто не розуміє, в якому статусі Євген зараз – у клуб він, ніби-то, повернувся, але в заявку його не внесли. Словом, ковалівцям можна подякувати – без них на цих зборах було б зовсім нудно.

В ігровому плані від Колоса нічого нового не побачили. У семи матчах проти маловідомих команд підопічні Руслана Костишина здобули дві перемоги та розписали дві нічиї при різниці голів 13-9. З огляду на такі показники, можна констатувати, що стилістично команда не змінилася. Ковалівці грають у все той же енергійний футбол без вигадки, але з хорошою реалізацією. Особливо в цьому аспекті вразив Оріховський, який забив п'ять голів.

В кадровому плані особливих проблем немає. Селезньов не був критично важливим футболістом Колоса, а без Ємця та Максименка клуб тим паче не розвалиться. Натомість, ковалівці підписали двох хороших виконавців – на повноцінний контракт прийшов Хльобас, а з Шахтаря орендували Чурка. Крім того, команду посилив подільський камерунець Нгамба та білорус Зотов.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Ільїн, Селезньов (Колос)

Не зіграють з інших причин: Селезньов (конфлікт), Чурко (умови оренди)

Орієнтовні склади на матч Колос – Шахтар

Колос: Кучерук – Кравченко, Гавриш, Петров, Чорноморець – Антюх, Задоя, Богданов, Оріховський – Хльобас, Лисенко

Шахтар: Трубін – Додо, Бондар, Матвієнко, Корнієнко – Степаненко – Коноплянка, Марлос, Тайсон, Соломон – Мораес

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Робити прогнози на перший матч завжди непросто, але Шахтар починав чемпіонат саме з Колосом – в той момент про стан обох команд теж мало що було відомо. Шахтар впевнено переїхав ковалівців у другому таймі, хоча в першому підопічні Руслана Костишина дали важкий бій.

Щось схоже можна очікувати і зараз. Шахтар міг би підійти до поєдинку без належного ставлення, якби не перебував всього в одному очку від першої позиції й у п'яти днях від матчу Ліги Європи. В таких умовах "гірники" жартувати не будуть. Чемпіон сьогодні повинен перемогти.