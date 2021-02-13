Украинский чемпионат начался довольно рано, оставив неудовлетворенными фанатов, футболистов и даже тренеров. В неистовый мороз на заснеженном и промерзшем поле нормального футбола не показать, но будем откровенны – отечественные команды и на идеальных газонах редко поражали тики-такой, а зима у нас может длиться до апреля. Грандам же необходимо стартовать как можно раньше.

Шахтер начинает свою УПЛ матчем против Колоса. Нельзя сказать, что это сложный соперник для коллектива, которому осенью удавалось бить Реал, но и слабыми ковалёвцев не назовешь – между прочим, это летний участник еврокубков (далеко не худший среди украинских клубов). Словом, это идеальный вариант для подготовки "горняков" перед матчем 1/16 финала Лиги Европы. Уже в четверг подопечным Луиша Каштру предстоит сыграть с Маккаби на выезде.

Сборы Шахтера

Нынешняя зима не впечатлила информационными бомбами из расположения грандов. Оба работали в более или менее спокойном русле, однако у дончан все было гораздо лучше, чем у Динамо. В первую очередь, из-за кадровой ситуации – лазарет "горняков" опустел, хотя Исмаили необходимо некоторое время для набора формы.

Даже Малышев вернулся к работе! Более того – он успел провести тайм в последнем спарринге. Только у Мораеса были определенные проблемы, однако он все равно играл.

В Турции команда провела всего семь матчей. Ряд соперников пришлось менять по ходу подготовки, ведь через COVID-19 сгорели встречи с Мурой, тбилисским Локомотивом и Марибором. Общие результаты Шахтера на сборах не впечатлили: две победы, четыре ничьи и одно поражение – причем победить удалось лишь Борац и Силекс. С Лудогорцем, Лехом, Црвеной Звездой и даже Мариуполем были ничьи, а Словану дончане проиграли.

Это говорит о проблемах с обороной, хотя Витао выглядел неплохо. С другой стороны, не стоит даже слишком сильно сосредотачиваться на счетах этих матчей, ведь они во многом связаны с широкой ротацией (против Мариуполя и Слована играли разные составы в один день). Луиш Каштру пытался равномерно распределить нагрузку на всю команду, заигрывая как можно больше игроков.

Из тактических изюминок можно выделить три аспекта. Первый – тренерский штаб продолжал наигрывать схему 4-1-4-1, которая в разных фазах игры превращается и в 4-3-3, и на 4-2-3-1, а также на 4-4-2. Шахтер проявил гибкость в ЛЧ и явно не собирается сходить с выбранного пути. В этом кроется огромное преимущество "горняков" над конкурентами. Особенно это важно в контексте ухода Коваленко, который отвечал за позиционную "чернуху".

Вторая изюминка – переход Коноплянки на правый фланг. Пока трудно сказать, будет ли он там играть и дальше, но в нападении Евгений был лучшим футболистом на сборах, шикарно забегая за спины и разрывая пространство между центрбэком и фулбэком. В его активе целых четыре гола (хотя один прилетел с рикошетом).

Еще одна интересное, но логическое изменение – Марлоса наигрывали на позиции инсайда. В рамках ЛЧ он шикарно работал в этой роли, открываясь между линиями и разгоняя контратаки невзирая на класс соперника. Очевидно, решение перевести бразильского казака сюда ускорил уход Коваленко.

В кадровом плане у Шахтера все было тихо. Клуб пока никого не купил, а по аренде вернули Мудрика и опального Вакулу. Кроме того, из молодежки к тренировкам подтянули Судакова и Вьюнника.

Сборы Колоса

Колос из-за своей истории с Селезневым стал главным ньюсмейкером зимней паузы в Украине. До сих пор никто не знает, что на самом деле произошло в Турции, и тем более никто не понимает, в каком статусе Евгений сейчас – в клуб он, будто бы, вернулся, но в заявку его не внесли. Словом, ковалёвцев можно поблагодарить – без них на этих сборах было бы совсем скучно.

В игровом плане от Колоса ничего нового не увидели. В семи матчах против малоизвестных команд подопечные Руслана Костишина получили две победы и расписали две ничьи при разнице голов 13-9. Учитывая такие показатели, можно констатировать, что стилистически команда не изменилась. Ковалёвцы играют во все тот же энергичный футбол без выдумки, но с хорошей реализацией. Особенно в этом отношении поразил Ореховский, который забил пять голов.

В кадровом плане особых проблем нет. Селезнев не был критически важным футболистом Колоса, а без Емца и Максименко клуб тем более не развалится. Зато ковалёвцы подписали двух хороших исполнителей – на полноценный контракт пришел Хлёбас, а из Шахтера арендовали Чурко. Кроме того, команду усилил подольский камерунец Нгамба и белорус Зотов.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Ильин, Селезнев (Колос)

Не сыграют по другим причинам: Селезнев (конфликт), Чурко (условия аренды)

Ориентировочные составы на матч Колос – Шахтер

Колос: Кучерук – Кравченко, Гавриш, Петров, Черноморец – Антюх, Задоя, Богданов, Ореховский – Хлёбас, Лысенко

Шахтер: Трубин – Додо, Бондарь, Матвиенко, Корниенко – Степаненко – Коноплянка, Марлос, Тайсон, Соломон – Мораес

Прогноз "Футбол 24"– 1:2

Делать прогнозы на первый матч всегда непросто, но Шахтер начинал чемпионат именно с Колосом – в тот момент о состоянии обеих командах тоже мало что было известно. Шахтер уверенно переехал ковалёвцев во втором тайме, хотя в первом подопечные Руслана Костишина дали тяжелый бой.

Нечто похожее можно ожидать и сейчас. Шахтер мог бы подойти к поединку без должного отношения, если бы не находился всего в одном очке от первой позиции и в пяти днях пути от матча Лиги Европы. В таких условиях "горняки" шутить не будут. Чемпион сегодня должен победить.