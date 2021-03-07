Программу дня в 17-м туре УПЛ закрывал домашний поединок Ингульца против Колоса. Петровцы подходили к нему с серией в шесть матчей без побед, в результате которой команда опустилась на 12-ю позицию в турнирной таблице. Ковалёвцы же неделю назад уступили Руху, а затем провели 120 минут кубковой игры с Динамо – таким образом, подопечные Руслана Костишина приехали в Кропивницкий не в лучшей форме. Это был шанс для хозяев. Чтобы его использовать, Сергей Лавриненко бросил в защиту тунисского новичка Бен Салема.

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Первый тайм этой встречи оказался откровенно скучным. Дебютный удар по воротам случился аж на 14-й минуте, а второй прошёл на 26-й – головами замыкали Ситчинава и Бен Салем. Получилось неточно. Колос огрызнулся выстрелом Данфа из пределов штрафной на 30-й, но он напугал только воробьёв над стадионом. Этот удар стал первым и последним для гостей до перерыва, а вот Ингулец таки имел шанс выйти вперёд: Коваленко на 44-й минуте ворвался на правый край штрафной и пробил в дальний угол – рядом со штангой!. В конце концов, отдыхать команды отправились по нулях на табло.

На старте второго тайма команды разменялись неплохими моментами. Так, на 53-й минуте Ситчинава пробивал с острого угла под ближнюю штангу, но не попал в створ – Колос ответил на 56-й угловым, после которого случилась суматоха. От гола Милько с минимальной дистанции хозяев спас вынос Запорожца. Казалось, что после такого начала пойдёт экшн.

К сожалению, ничего подобного не произошло. В середине второго тайма команды практически ничего не создали, уныло катая мяч в середине поля. Не спасали ни замены, ни стандарты – лишь на 75-й Ореховскому удалось со штрафного пробить в створ, но никаких проблем с этим ударом Малыш не имел.

В эндшпиле встречи ситуация не менялась. Когда уже казалось, что матч завершится без голов интересных моментов, Колос неожиданно заработал пенальти – это Запорожец на 87-й минуте сфолил в собственной штрафной. Ореховский взялся исполнять приговор, пробив с "точки" в левый нижний угол. Малыш парировал! Это был последний момент во встрече. Ничья!

Таким образом, Колос набрал 23 очка и поднялся на шестую позицию. Ингулец, имея 13 зачётных баллов, теперь идёт на двенадцатой строчке в турнирной таблице.

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