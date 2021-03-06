Одіозний бос петрівців зібрав футболістів та тренерів посеред бенкетної зали, щоб видати мотиваційну промову.

"Під**ас суддя відірвав голову – міняйте, с*ка, їх всіх": Гельзін вибухово увірвався в ефір після поразки Шахтарю

"Якось так виходило, що на мій чи ще мамин день народження ми завжди програвали. Але роки три тому Сергій Лавриненко сказав, що ми ці традиції будемо ламати. І ми ламаємо – на мій день народження Колос йо**ули, потім Рух на мамин. Думаю, завтра ще раз йо**ем Колос, заспокоїмося, і все буде добре. Пацани, вірю у вас, завтра все буде порядок", – заявив Поворознюк.

Додамо, що Інгулець не може виграти в 5 турах УПЛ поспіль. Завтра (7 березня) новачок УПЛ прийматиме Колос, початок о 19:30.

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