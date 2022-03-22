Гравці Колоса у кризовій ситуації знаходять тимчасові місця для продовження кар'єри.

Нападник Абнер Ренан гратиме за Жальгіріс на правах оренди до кінця сезону, інформує офіційний сайт литовського клубу.

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У вересні минулого року Колос придбав бразильця у Львова за 100 тисяч доларів. Форвард встиг провести за ковалівців 13 матчів і забити один м'яч. Тепер Ренан виступатиме у складі чинного чемпіона і лідера чемпіонату Литви.

Нагадаємо, раніше Колос відпустив ще одного нападника – Ніка Сітчінава приєднався до КуПСа.

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