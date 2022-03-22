Игроки Колоса в кризисной ситуации находят временные места для продолжения карьеры.

Нападающий Абнер Ренан будет играть за Жальгирис на правах аренды до конца сезона, сообщает официальный сайт литовского клуба.

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В сентябре прошлого года Колос приобрел бразильца у Львова за 100 тысяч долларов. Форвард успел провести за ковалевцев 13 матчей и забить один мяч. Теперь Ренан будет выступать в составе действующего чемпиона и лидера чемпионата Литвы.

Напомним, ранее Колосс отпустил еще одного нападающего – Ника Ситчинава присоединился к КуПСу.

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