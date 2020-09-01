Сразу двое игроков Динамо стали игроками Колоса, сообщает официальный сайт "бело-синих".

Динамо отдаст в аренду еще одного чемпиона мира

Голкипер Владислав Кучерук и форвард Евгений Исаенко будут выступать за "хлеборобов" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21. Презентация новичков запланирована на 2 сентября.

Напомним, 21-летний Кучерук в прошлом сезоне сыграл за Динамо U-21 14 матчей и дважды был в заявке первой команды. 20-летний Исаенко был капитаном "молодежки" киевлян и стал лучшим бомбардиром команды, забив 8 мячей в 16 матчах.

К слову, на правах аренды за Колос продолжает выступать еще один футболист Динамо – Евгений Смирный.

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