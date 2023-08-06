Бразилець Лукас Рангель, останнім клубом якого був ФК Рига, повернувся до України.

Ковалівський Колос офіційно оголосив про підписання бразильського форварда Лукаса Рангеля, який свого часу виступав за полтавську Ворсклу. Про це пише клубна прес-служба.

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Гравець приєднався до команди Ярослава Вишняка на правах вільного агента. Ніякої інформації про термін контракту і фінансові аспекти угоди не повідомляються.

Останнім клубом бразильця був ФК Рига, за який Рангель виступав у сезоні 2022/22, де провів 22 матчі та забив 5 м'ячів.

Нагадаємо, сезон 2021/22 бразилець розпочав в полтавській Ворсклі, але через повномасштабне вторгнення Росії вирішив другу частину сезону провести в клубі Сабах з Азербайджану.

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