Колос подписал бывшую звезду Ворсклы – в свое время форвард покинул Украину из-за войны
Бразилец Лукас Рангель, последним клубом которого был ФК Рига, вернулся в Украину.
Ковалевский Колосс официально объявил о подписании бразильского форварда Лукаса Рангеля, который в свое время выступал за полтавскую Ворсклу. Об этом пишет клубная пресс-служба.
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Игрок присоединился к команде Ярослава Вишняка по правах свободного агента. Никакой информации о сроке контракта и финансовых аспектах соглашения не сообщается.
Последним клубом бразильца был ФК Рига, за который Рангель выступал в сезоне 2022/22, где провел 22 матча и забил 5 мячей.
Напомним, сезон 2021/22 бразилец начал в полтавской Ворскле, но из-за полномасштабного вторжения России решил вторую часть сезона провести в клубе Сабах из Азербайджана.
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