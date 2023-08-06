Бразилец Лукас Рангель, последним клубом которого был ФК Рига, вернулся в Украину.

Ковалевский Колосс официально объявил о подписании бразильского форварда Лукаса Рангеля, который в свое время выступал за полтавскую Ворсклу. Об этом пишет клубная пресс-служба.

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Игрок присоединился к команде Ярослава Вишняка по правах свободного агента. Никакой информации о сроке контракта и финансовых аспектах соглашения не сообщается.

Последним клубом бразильца был ФК Рига, за который Рангель выступал в сезоне 2022/22, где провел 22 матча и забил 5 мячей.

Напомним, сезон 2021/22 бразилец начал в полтавской Ворскле, но из-за полномасштабного вторжения России решил вторую часть сезона провести в клубе Сабах из Азербайджана.

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