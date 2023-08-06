Як стало відомо Футбол 24, 20-річний сенегалець може перейти в інший клуб УПЛ.

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Агент Вадим Васільєв мав бесіду з керівництвом Динамо після матчу проти Миная, який Діалло просидів на лаві запасних. Вінгер отримав 10 хвилин у грі з Оболонню, але навряд такий час тішить табір Самби. Луческу на цій позиції значно більше довіряє Кабаєву.

У такій ситуації логічним варіантом виглядає оренда Діалло в інший клуб УПЛ. Молодий вінгер отримає значно більше ігрової практики і залишиться під наглядом Луческу.

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