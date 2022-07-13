Колос передав автомобіль Національній поліції
Президент Колоса Андрій Засуха відзвітував про передачу автівки до Білоцерківського районного управління поліції.
"Всі знають, що Україна зараз переживає важки часи. Тому підтримувати державу, ЗСУ та національну поліцію нині вкрай важливо. Дякувати Богу та нашим ЗСУ у нас сьогодні така можливість є, тому ми допомагали та будемо допомагати й надалі, як можемо", – йдеться у дописі Колоса в Instagram.
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Це не перший благодійний акт з боку Андрія Засухи. Раніше клуб передав військовим 3 позашляховики, 9 автомобілів різного плану (вантажівки, позашляховики), сотні тисяч гривень грошової допомоги та багато іншого. Також було видано десятки тон гуманітарної допомоги для вимушених переселенців.
Зауважимо, що триває вже 140-й день війни, яку рашисти розв'язали проти України. Їх вже вибили з Київської та Чернігівської областей, але орки ще залишились у східній та південній областях нашої країни.
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