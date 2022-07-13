"Всі знають, що Україна зараз переживає важки часи. Тому підтримувати державу, ЗСУ та національну поліцію нині вкрай важливо. Дякувати Богу та нашим ЗСУ у нас сьогодні така можливість є, тому ми допомагали та будемо допомагати й надалі, як можемо", – йдеться у дописі Колоса в Instagram.

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Це не перший благодійний акт з боку Андрія Засухи. Раніше клуб передав військовим 3 позашляховики, 9 автомобілів різного плану (вантажівки, позашляховики), сотні тисяч гривень грошової допомоги та багато іншого. Також було видано десятки тон гуманітарної допомоги для вимушених переселенців.

Зауважимо, що триває вже 140-й день війни, яку рашисти розв'язали проти України. Їх вже вибили з Київської та Чернігівської областей, але орки ще залишились у східній та південній областях нашої країни.

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