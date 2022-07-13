"Все знают, что Украина сейчас переживает тяжелые времена. Поэтому поддерживать государство, ВСУ и национальную полицию сейчас очень важно. Слава Богу и нашим ВСУ у нас сегодня такая возможность есть, поэтому мы помогали и будем помогать и дальше, как можем", – говорится в сообщении Колоса в Instagram.

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Это не первый благотворительный акт со стороны Андрея Засухи. Ранее клуб передал военным 3 внедорожника, 9 автомобилей разного плана (грузовики, внедорожники), сотни тысяч гривен денежной помощи и многое другое. Также были выданы десятки тонн гуманитарной помощи вынужденным переселенцам.

Заметим, что длится уже 140-й день войны, которую рашисты развязали против Украины. Их уже выбили из Киевской и Черниговской областей, но орки остались в восточной и южной областях нашей страны.

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