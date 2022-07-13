Черговий стадіон у Харкові, який обстріляли росіяни / фото з відкритих джерел

"Кілька днів тому грали тут у футбол. Прилетіло зовсім поруч із футбольним майданчиком. У Харкові нині життя так дивно й міцно переплетене зі смертю", – повідомив Жадан на своїй сторінці у Facebook.

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Йдеться про один із футбольних майданчиків, який було побудовано в Харкові, аби діти та дорослі могли займатись спортом у вільний час.

Нагадаємо, рашисти підступно обстрілюють Харків, через що постраждало кілька стадіонів, зокрема Динамо, ОСК Металіст та Сонячний.

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