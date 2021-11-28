Ковалівський клуб нарешті визначився з повноцінним наставником.

Колос на своєму сайті оголосив про призначення Ярослава Вишняка головним тренером команди.

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39-річний фахівець офіційно вступив на посаду з сьогоднішнього дня – 28-го листопада. Деталі контракту не повідомляються.

Нагадаємо, після звільнення Руслана Костишина наприкінці літа виконувачем обов'язків наставника був Сергій Кузнєцов, який покинув команду перед грою проти Шахтаря. Останні чотири матчі ковалівцями керував саме Вишняк.

До слова, сьогодні Колос вдома мінімально переміг рівненський Верес і, очевидно, саме ця звитяга дозволила Вишняку позбутися приставки "в. о."

Раніше кандидатами на місце керманича "хліборобів" називали Дениса Бушуєва, Романа Григорчука, Дмитра Михайленка, Олега Кононова та Руслана Костишина.

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