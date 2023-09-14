Колос оголосив про підписання екс-форварда Динамо
14 вересня 23:42 - Читать на русском
Нападник Кирило Попов офіційно приєднався до Колоса.
Колос на своєму офіційному сайті повідомив про трансфер нападника Кирила Попова.
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20-річний вихованець Динамо підписав контракт на 3 роки. Попов уже виступав за ковалівців, провівши 24 поєдинки та відзначившись 1 асистом.
Додамо, що Кирило є вихованцем Динамо, проте так і не грав за основну команду. У складі Динамо U-19 Попов забив 1 гол у 6 матчах Юнацької ліги УЄФА.
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