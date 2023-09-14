Колос на своем официальном сайте сообщил о трансфере нападающего Кирилла Попова.

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20-летний воспитанник Динамо подписал контракт на 3 года. Попов уже выступал за ковалевцев, проведя 24 поединка и отметившись 1 ассистом.

Добавим, что Кирилл является воспитанником Динамо, однако так и не играл за основную команду. В составе Динамо U-19 Попов забил 1 гол в 6 матчах Юношеской лиги УЕФА.

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