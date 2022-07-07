Словенський захисник Колоса Матія Ром покинув "хліборобів", повідомляє офіційний сайт ковалівців.

Колос попрощався з досвідченим хавбеком – він торував шлях "хліборобів" в еліту ще з чемпіонату області

23-річний легіонер отримав статус вільного агента і продовжить кар'єру в іншому клубі.

Нагадаємо, Ром підписав контракт з Колосом 1 грудня 2020 року. Дебютував у футболці ковалівського клубу вже наступного дня у матчі 3-го кваліфікаційного раунду кубка України проти вінницької Ниви (4:0). В УПЛ вперше зіграв 12 грудня у поєдинку проти Динамо (2:2). Загалом, за цей період провів 12 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Також за його плечами 9 ігор за молодіжну збірну Словенії.

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