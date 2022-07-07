Словенский защитник Колоса Матия Ром покинул "хлеборобов", сообщает официальный сайт ковалевцев.

Колос попрощался с опытным хавбеком – он пробивался с "хлеборобами" в элиту еще с чемпионата области

23-летний легионер получил статус свободного агента и продолжит карьеру в другом клубе.

Напомним, Ром подписал контракт с Колосом 1 декабря 2020 года. Дебютировал в футболке ковалевского клуба на следующий день в матче 3-го квалификационного раунда кубка Украины против винницкой Нивы (4:0). В УПЛ впервые сыграл 12 декабря в поединке против Динамо (2:2). В общей сложности, за этот период провел 12 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. Также за его плечами 9 игр за молодежную сборную Словении.

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