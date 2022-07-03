Український півзахисник Євген Морозко покинув Колос. Про припинення співпраці з ковалівцями 29-річний футболіст повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Нагадаємо, хавбек виступав за "хліборобів" впродовж семи років. На рахунку 29-річного футболіста 150 матчів у футболці команди. Він розпочинав шлях із клубом в УПЛ ще з Другої ліги в сезоні-2015/16, а до того грав у чемпіонаті області. Влітку 2021-го Морозка орендувало Полісся, за яке він провів 10 поєдинків, результативними діями не відзначався. Колос не став продовжувати контракт зі своїм ветераном, відпустивши його у статусі вільного агента.

За інформацією Transfermarkt, гравець продовжить свої виступи за житомирський клуб у Першій лізі: повноцінну угоду укладено терміном на 2 роки – до 30 червня 2023-го.

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