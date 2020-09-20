Рух повернувся до матчів після майже місячної паузи, спричиненої спалахом коронавірусу. Дебютний матч в УПЛ львів'яни програли на виїзді з розгромним рахунком, тож вдома вони жадали реабілітації – тим паче, що фанатів пустили на трибуни. Колос же приїхав після важкої перемоги над Арісом, а попереду у ковалівців зустріч з Рієкою. Не дивно, що Руслан Костишин вдався до серйозної ротації – в основі вийшли Селезньов, Ільїн, Чорноморець, Денис Костишин, Мілько та Морозко.

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Попри масштабні зміни у складі, Колос у першому таймі виглядав набагато краще. Власне, гості вже на 4-й хвилині зуміли відкрити рахунок: Селезньов отримав передачу з флангу й класно скинув м'яч на Морозка, який розстріляв ворота – 0:1. Щоправда, Євген (той, який Селезньов) перебував у явному офсайді, але VAR на цьому матчі не було. Після цього Колос продовжив тиск, однак моментів створити не вдавалося аж до 21-ї хвилини, коли у ворота Руха залетів другий гол. Тут вже все було чисто: Ільїн вирізав шикарний навіс на дальню стійку, а Морозко головою замкнув – 0:2.

Рух намагався чимось відповісти, але до самої перерви був лише один цікавий момент, коли Мисик пробивав з відскоку в руки Волинцю. Колос же міг оформити розгром на 43-й хвилині зусиллями Селезньова – Євген отримав передачу в карний майданчик і в дотик вистрілив у дальній кут, але м'яч пролетів повз дальню стійку. Зрештою, на перерву команди пішли за комфортної переваги ковалівців.

В другому таймі Рух зробив спробу повернутися в гру, серйозно притиснувши Колос, однак нічого цікавішого за низку небезпечних подач і прострілів львів'янам створити не вдалося. Гості доволі впевнено оборонялись та збивали темп – та і взагалі матч по перерві регулярно переривався через різноманітні зіткнення та заміни. Моментів вболівальники не побачили аж до 90+3-ї хвилини, коли арбітр помітив гру рукою у штрафному гостей. Рух заробив пенальті, однак удар Кондракова парирував Волинець – втім, на добиванні зіграв Русин. 1:2. На більше у господарів часу не було.

Таким чином, Колос набрав шість очок, піднявшись на третю позицію в турнірній таблиці. Рух з нулем залікових балів у активі йде передостаннім.

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