Рух віддав екс-директору ФК Москва посаду в менеджменті
13:09 - Читать на русском
Колишній директор ФК Москва Максим Мотін тепер працюватиме у львівському клубі.
Львівський клуб не оголошував про призначення росіянина на посаду директора з розвитку, проте Мотін виклав світлину у своєму Facebook, яка свідчить про його співпрацю з Рухом.
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Зазначимо, що раніше Максим працював директором ФК Москва, який було розформовано у 2010 році.
До слова, Рух вже сьогодні зіграє перший домашній поєдинок в УПЛ проти Колоса, початок матчу о 19:30.
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