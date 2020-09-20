Львівський клуб не оголошував про призначення росіянина на посаду директора з розвитку, проте Мотін виклав світлину у своєму Facebook, яка свідчить про його співпрацю з Рухом.

Рух "захопив" Арену Львів перед історичним домашнім поєдинком в УПЛ

Зазначимо, що раніше Максим працював директором ФК Москва, який було розформовано у 2010 році.

До слова, Рух вже сьогодні зіграє перший домашній поєдинок в УПЛ проти Колоса, початок матчу о 19:30.

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