Колос выглядел лучше и таки добился своего перед свистком на перерыв. Лысенко "забыли" перед воротами Василя, который не имел шансов против мощного выстрела в "девятку".

Заря неожиданно проиграла Колосу, упустив шанс приблизиться к Шахтеру – ковалёвцы вернулись в борьбу за "бронзу"

Виктор Скрипник не смог зарядить подопечных на второй тайм. Колос продолжал создавать моменты, а Заря запомнилась лишь неточным ударом Шахаба в падении через себя.