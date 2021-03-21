Колос – Заря – 1:0 – видео гола и обзор матча
22:52 - Читати українською
Заря уступила Колосу в 19 туре УПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча.
Колос выглядел лучше и таки добился своего перед свистком на перерыв. Лысенко "забыли" перед воротами Василя, который не имел шансов против мощного выстрела в "девятку".
Заря неожиданно проиграла Колосу, упустив шанс приблизиться к Шахтеру – ковалёвцы вернулись в борьбу за "бронзу"
Виктор Скрипник не смог зарядить подопечных на второй тайм. Колос продолжал создавать моменты, а Заря запомнилась лишь неточным ударом Шахаба в падении через себя.
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