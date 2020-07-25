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Колос – СК Дніпро-1: Михайленко зізнався, чи виконали його підопічні завдання на сезон

21:08 - Читать на русском
Колос – СК Дніпро-1: Михайленко зізнався, чи виконали його підопічні завдання на сезон
Дмитро Михайленко / Фото СК Дніпро-1

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився враженнями від зустрічі з Колосом (1:4) в рамках плей-офф за місце у Лізі Європи.

22’ Павло Оріховський
24’ Денис Антюх
50’ Денис Антюх
87’ Євген Морозко
 
Євген Волинець 48’
22’ Павло Оріховський
24’ Денис Антюх
48’ Євген Волинець
50’ Денис Антюх
87’ Євген Морозко

"Важко розраховувати на перемогу, пропускаючи 4 голи. Ключовий момент – два швидких пропущених голи. У нас не виходило створювати моменти. Начебто повернулися в гру в другому таймі, але тут же пропустили третій. Десь не вистачило удачі. Мені здається, гра була вирішена в першому таймі, позаяк суперник отримав впевненість в собі.

Колос – СК Дніпро-1 – 4:1 – відео голів та огляд матчу

У нас є проблеми в грі з обороною, даємо супернику легко забивати. Не можемо знайти баланс в обороні, багато пропускаємо.

Реакція клубу? Був президент клубу у роздягальні, сказав, що для дебютного сезону – все добре. Перед сезоном не було завдання боротися за єврокубки. Це вже хлопці вирішили, що потрібно постаратися", – сказав Михайленко для ТК Футбол 2.

Нагадаємо, у боротьбі за путівку у Лігу Європи Колос зустрінеться з переможцем пари Олександрія – Маріуполь.

Колос вийшов у фінал плей-офф УПЛ за єврокубки, розгромивши СК Дніпро-1 – ковалівці забили чотири голи

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Дмитро Дмитро Михайленко СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Колос - СК Дніпро-1
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