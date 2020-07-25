Колос – СК Дніпро-1: Михайленко зізнався, чи виконали його підопічні завдання на сезон

"Важко розраховувати на перемогу, пропускаючи 4 голи. Ключовий момент – два швидких пропущених голи. У нас не виходило створювати моменти. Начебто повернулися в гру в другому таймі, але тут же пропустили третій. Десь не вистачило удачі. Мені здається, гра була вирішена в першому таймі, позаяк суперник отримав впевненість в собі.
Колос – СК Дніпро-1 – 4:1 – відео голів та огляд матчу
У нас є проблеми в грі з обороною, даємо супернику легко забивати. Не можемо знайти баланс в обороні, багато пропускаємо.
Реакція клубу? Був президент клубу у роздягальні, сказав, що для дебютного сезону – все добре. Перед сезоном не було завдання боротися за єврокубки. Це вже хлопці вирішили, що потрібно постаратися", – сказав Михайленко для ТК Футбол 2.
Нагадаємо, у боротьбі за путівку у Лігу Європи Колос зустрінеться з переможцем пари Олександрія – Маріуполь.
Колос вийшов у фінал плей-офф УПЛ за єврокубки, розгромивши СК Дніпро-1 – ковалівці забили чотири голи