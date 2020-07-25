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Колос – СК Днепр-1: Михайленко признался, выполнили ли его подопечные задачу на сезон

25 июля 21:09 - Читати українською
Колос – СК Днепр-1: Михайленко признался, выполнили ли его подопечные задачу на сезон
Дмитрий Михайленко / Фото СК Днепр-1

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко поделился впечатлениями от встречи с Колосом (1:4) в рамках плей-офф за место в Лиге Европы.

22’ Павел Ореховский
24’ Денис Антюх
50’ Денис Антюх
87’ Евгений Морозко
 
Евгений Волинец 48’
22’ Павел Ореховский
24’ Денис Антюх
48’ Евгений Волинец
50’ Денис Антюх
87’ Евгений Морозко

"Трудно рассчитывать на победу, пропуская 4 гола. Ключевой момент – два быстрых пропущенных гола. У нас не получалось создавать моменты. Вроде вернулись в игру во втором тайме, но тут же пропустили третий. Где-то не хватило удачи. Мне кажется, игра была решена в первом тайме, так как соперник получил уверенность в себе.

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У нас есть проблемы в игре с обороной, даем сопернику легко забивать. Мы не можем найти баланс в обороне, много пропускаем.

Реакция клуба? Был президент клуба в раздевалке, сказал, что для дебютного сезона – все хорошо. Перед сезоном не было задачи бороться за еврокубки. Это уже ребята решили, что нужно постараться", – сказал Михайленко для ТК Футбол 2.

Напомним, в борьбе за путевку в Лигу Европы Колос встретится с победителем пары Александрия – Мариуполь.

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Теги
СК Днепр-1 СК Днепр-1 Колос - СК Днепр-1 Дмитрий Дмитрий Михайленко
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