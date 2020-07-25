Колос – СК Днепр-1: Михайленко признался, выполнили ли его подопечные задачу на сезон

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко поделился впечатлениями от встречи с Колосом (1:4) в рамках плей-офф за место в Лиге Европы.

"Трудно рассчитывать на победу, пропуская 4 гола. Ключевой момент – два быстрых пропущенных гола. У нас не получалось создавать моменты. Вроде вернулись в игру во втором тайме, но тут же пропустили третий. Где-то не хватило удачи. Мне кажется, игра была решена в первом тайме, так как соперник получил уверенность в себе.

Колос – СК Днепр-1 – 4:1 – видео голов и обзор матча

У нас есть проблемы в игре с обороной, даем сопернику легко забивать. Мы не можем найти баланс в обороне, много пропускаем.

Реакция клуба? Был президент клуба в раздевалке, сказал, что для дебютного сезона – все хорошо. Перед сезоном не было задачи бороться за еврокубки. Это уже ребята решили, что нужно постараться", – сказал Михайленко для ТК Футбол 2.

Напомним, в борьбе за путевку в Лигу Европы Колос встретится с победителем пары Александрия – Мариуполь.

Колос вышел в финал плей-офф УПЛ за еврокубки, разгромив СК Днепр-1 – ковалёвцы забили четыре гола