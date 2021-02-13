Як відомо, сьогодні, 13 лютого, стартує друге коло української Прем'єр-ліги. Погодні умови серйозно вплинули на підготовку полів до матчів, однак директор УПЛ Євген Дикий запевнив, що все під контролем і служби стадіонів працюють у посиленому режимі.

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Як повідомив журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас у програмі "Футбол NEWS" поєдинок між Колосом та Шахтарем, запланований на 17:00, може не відбутись. Делегат матчу Олександр Каденко висловив сумніви щодо готовності поля стадіону у Ковалівці. О 15:30 – за півтора години до початку зустрічі – відбудеться повторна інспекція поля і буде прийнято остаточне рішення.

До слова, за прогнозом погоди на початок матчу у Ковалівці буде 12 градусів нижче нуля та можливі опади у вигляді снігу.

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