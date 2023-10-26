Відтік українських футболістів з країни через війну дозволив грандам УПЛ опинитись у цікавому рейтингу.

Одразу два українські колективи – Динамо та Шахтар – потрапили у десятку найкращих клубів світу за кількістю вихованців, які нині грають у командах топ-дивізіонів 48 країн, повідомляє CIES Football Observatory.

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За підрахунками Центру спортивних досліджень, Динамо виховало для професійного футболу 80 гравців і посідає у рейтингу шосту сходинку. В активі Шахтаря 74 вихованців своєї академії – "гірники" за цим показником ділять десяту сходинку з загребським Динамо.

Лідирують – нідерландський Аякс (86) та португальські Бенфіка (85) і Спортінг (83).

До слова, нині за першу команду Динамо виступає 18 вихованців. У складі Шахтаря – 15 доморощених гравців.

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