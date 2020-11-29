Колос – Десна – 1:1 – відео голів та огляд матчу
20:09 - Читать на русском
Колос приймав Десну в рамках 11-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.
Максим Імереков 90+5’
90+5’ Максим Імереков
У першій половині матчу команди обмінялись голами, варто відзначити, що обидва м'ячі були забиті з пенальті.
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Після перерви Юхим Конопля зумів вивести Десну вперед, але після перегляду ВАР арбітр скасував взяття воріт, через гру рукою у іншого гравця чернігівської команди. Таке рішення викликало неоднозначну реакцію, адже порушення правил було задовго до гола.
Фінальний свисток зафіксував нічию, яка залишила Десну та Колос на 4-й та 5-й сходинці відповідно.
Колос і Десна не визначили переможця у матчі з двома пенальті
Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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