Колос приймав Десну в рамках 11-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

У першій половині матчу команди обмінялись голами, варто відзначити, що обидва м'ячі були забиті з пенальті.

Минай – Зоря – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Після перерви Юхим Конопля зумів вивести Десну вперед, але після перегляду ВАР арбітр скасував взяття воріт, через гру рукою у іншого гравця чернігівської команди. Таке рішення викликало неоднозначну реакцію, адже порушення правил було задовго до гола.

Фінальний свисток зафіксував нічию, яка залишила Десну та Колос на 4-й та 5-й сходинці відповідно.

Колос і Десна не визначили переможця у матчі з двома пенальті