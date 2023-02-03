1 лютого СБУ з обшуками завітала до будинку олігарха, але це була не єдина проблема. 31 січня 2023 року Високий Суд Лондона, за клопотанням Приватбанку, постановив фактично розширити можливості для всесвітнього арешту активів Коломойського, інформує Економічна правда.

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Ще у 2017 році британське правосуддя ухвалило рішення на користь банку, який хоче повернути виведені напередодні націоналізації кошти. Тоді було накладено перший арешт активів Коломойського і Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, ними контролюються. Заблоковану суму оцінювали у 3 млрд доларів. У Приватбанку вважають, що нове рішення суду допоможе забезпечити ефективне звернення до примусового виконання будь-якого судового рішення, яке буде отримане після слухання по суті, що має розпочатися у червні цього року.

Нагадаємо, Коломойський був президентом Дніпра, який у 2018 році припинив існування через борги. Олігарху приписують фінансування і СК Дніпро-1, хоча жодних офіційних зв'язків між сторонами немає.

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