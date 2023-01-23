"Напередодні генеральний директор Металіста Валерій Грига оголосив про те, що Олександр Ярославський продовжує брати участь у життєдіяльності клубу. Ці слова дисонують з нашою інформацією про те, що Ярославський не має жодного відношення до Металіста цього сезону.

Виникає питання: навіщо Грига, як і Євген Красніков, який ще у літнє міжсезоння, коли був юридично дотичним до Металіста, стверджують зворотнє? На наш погляд, відповідь дуже проста. Екс-підлеглі Ярославського продовжують утримувати його статус рятівника харківського футболу, сподіваючись на те, що все ж таки, одного дня станеться Третє пришестя Месії. Хоч Ярославський ніколи не говорив, що прощається з футболом назавжди, за нашою інформацією, шанси на його повернення залишаються невисокими.

Ярославський припинив фінансування Металіста, – джерело

Напрошується така метафора: дівчина втратила до тебе інтерес, але не розірвала стосунків офіційно. Чи будеш ти стверджувати, що між вам все закінчено, якщо вона тобі дорога? Ну, звісно ж, ні. Ти все сподіваєшся, що колись ви відсвяткуєте Кришталеве весілля.

Насправді зараз, прямо сьогодні єдиним фактом існування Металіста та його фінансування є великий транзит Краснікова та Кучера в Дніпро-1. А також особисті домовленості Євгена Краснікова з інвесторами Дніпра-1, зокрема, з Ігорем Коломойським. Маються на увазі й оренди футболістів Металіста у Дніпро-1 і, власне, діяльність та праця в Дніпрі-1 Краснікова та Кучера. Інших джерел фінансування у Металіста зараз, на жаль, немає", – йдеться в Telegram-каналі ТаТоТаке.

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