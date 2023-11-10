Українського бізнесмена Ігоря Коломойського, який є власником ФК Дніпро, залишили під вартою.

Шевченківський районний суд міста Києва відхилив клопотання про зміну запобіжного заходу Ігорю Коломойському на домашній арешт. Про це повідомляє Суспільне.

Суд заарештував активи Коломойського у 12 компаніях – серед них ФК Дніпро

Своє клопотання захист Коломойського мотивував нібито погіршенням стану здоров‘я їхнього підзахисного. За словами адвоката Олександра Лисака, захист подавав клопотання, щоб був доступ до лікарів, але лікарів не допустили.

До слова, раніше Коломойському оголосили три підозри: першу – щодо шахрайства та відмивання майна, другу – щодо заволодіння 9,2 мільярда гривень ПриватБанку і третю – щодо легалізації коштів, частина з яких перераховувалася на ТОВ ФК Дніпро.