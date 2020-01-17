Коломойський прокоментував чутки про свою причетність до Карпат

Відомий український олігарх Ігор Коломойський відреагував на інформацію про те, що він володіє часткою львівських Карпат.

"Карпати не можуть продати, бо я володію 50 відсотками клубу? Неправда. Ніколи такого не було. Звідки ви це взяли?

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Ви Димінського взагалі давно бачили? Скільки років він уже відсутній. Пам'ятаю, в Карпатах був цілком нормальний хлопець директором – Ігор Дедишин. З тих пір нічого немає", – підкреслив Коломойський у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація, що український бізнесмен Петро Димінський має намір продати Карпати.

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